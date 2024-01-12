МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Мятеж в Эквадоре грозит России дефицитом роз, поставки цветочной продукции всегда сокращались во время беспорядков. Об этом заявил в беседе с aif.ru декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при Правительстве России Павел Селезнев. Абрамченко рассказала о поставках голландских тюльпанов в Россию

Эквадор является одним из лидером по поставкам цветов в Россию. Отмечается, что букеты из эквадорских роз пользуются большой популярностью.

Селезнев напомнил, что во время бунтов 2019 и 2022 годов объем экспорта сокращался до 90 процентов. По его словам, дальнейшая эскалация в Эквадоре приведет к повторению ситуации.

"На мой взгляд, отечественным цветоводам стоит воспользоваться ситуацией и на перспективу серьезно заняться импортозамещением. В будущем это сделает рынок независимым от политической обстановки в странах-поставщиках, да и позволит неплохо зарабатывать нашим производителям", — добавил эксперт.

По Эквадору прокатилась серия бунтов в тюрьмах, лидерам крупнейших банд удалось сбежать. На этом фоне президент Даниэль Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации для восстановления контроля над пенитенциарной системой, что вызвало массовые беспорядки в ночь на вторник, 10 января.

Нобоа объявил о состоянии внутреннего вооруженного конфликта в Эквадоре и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.