МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Немецкая транспортная компания Hapag-Lloyd терпит убытки в десятки миллионов из-за задержек в поставках на фоне атак хуситов в Красном море, заявил представитель компании. В Кремле раскритиковали тактику ударов хуситов по судам

С началом войны Израиля в палестинском секторе Газа в октябре 2023 года правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заняло активную позицию по противостоянию Израилю, войдя в так называемую шиитскую "ось сопротивления". Обстрелы им кораблей, которые направляются в порты Израиля или принадлежат его гражданам, стали регулярными, в результате чего мировые компании по морским перевозкам стали отказываться от использования маршрутов в Красном море вблизи йеменских берегов.

"Дополнительные ежемесячные расходы исчисляются двузначными миллионами", — заявил представитель Hapag-Lloyd в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost.

Отмечается, что с декабря суда компании избегают Суэцкого канала (кратчайшего водного маршрута между Европой и Азией) и вынуждены огибать Африку, проходя через мыс Доброй Надежды в ЮАР. По словам представителя Hapag-Lloyd, связанные с этим задержки "чрезвычайно большие", кроме того, они ведут к серьезным денежным потерям. Он пояснил, что речь идет об опозданиях на неделю для грузов, транспортируемых в США, на две недели — в Европу и на 18 дней — в восточное Средиземноморье.

Представитель компании подчеркнул, что решение, будут ли перевозки продолжены, планируется принять в следующий понедельник.

Он отказался комментировать удары, нанесенные ночью США и Британией по позициям хуситов, однако заявил, что компания "приветствует меры, которые снова сделают проход по Красному морю безопасным".

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесла удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси отметил назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.