МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам 2023 года сократилась на 38% по сравнению с 2022 годом — до 9,228 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации. Прибыль российских компаний в третьем квартале 2023 года достигла рекорда

Выручка финансового гиганта по итогам года, напротив, выросла на 4%, составив 78,462 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 4,04 долларов на акцию против 7,11 доллара за предыдущий год.