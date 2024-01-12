2024-01-12T16:41:58+03:00
2024-01-12T16:41:58+03:00
2024-01-12T16:41:58+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240112/842785522.html
Чистая прибыль Citigroup упала за год почти на 40 процентов
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Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам 2023 года сократилась на 38% по сравнению с 2022 годом — до 9,228 миллиарда долларов,... ПРАЙМ, 12.01.2024
банки, финансы, бизнес, новости, сша, citigroup, чистая прибыль, отчетность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам 2023 года сократилась на 38% по сравнению с 2022 годом — до 9,228 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации.
Выручка финансового гиганта по итогам года, напротив, выросла на 4%, составив 78,462 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 4,04 долларов на акцию против 7,11 доллара за предыдущий год.