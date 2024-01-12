МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Датская Royal Greenland вышла из российского бизнеса, который она делила с ГК "Агама", пишет "Коммерсантъ". Украинский бизнес не поддерживает проект о мобилизации

Royal Greenland считается крупнейшим поставщиком северных креветок и черного палтуса в мире, объединяет 49 фабрик в Гренландии, Европе и Канаде.

Согласно информации в ЕГРЮЛ, с середины декабря группа владеет 100% ООО "Агама Роял Гринланд", которое занимается переработкой морепродуктов, хотя ранее доли компаний в СП были равны.

"Агама Роял Гринланд" выпускает в Подмосковье замороженные и охлажденные продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков под брендами Agama и "Бухта изобилия". В 2022 году предприятие произвело более 9 тысяч тонн продукции. Группой на паритетных началах владеют Юрий Алашеев и Игорь Лысенков. Является одним из крупных поставщиков и переработчиков рыбы и морепродуктов.

В СП Royal Greenland отвечала за поставки сырья, "Агама" — за распространение. После начала спецоперации на Украине Royal Greenland сообщила об остановке поставок в России, сообщает "Коммерсантъ".

"Агама" ранее уже приобретала доли в ушедших из России компаний. В июле 2022 года она купила компанию "Ортика фрозен фудс" (бывшая российская "дочка" польского производителя замороженных овощей и фруктов Hortex).