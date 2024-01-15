МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Wildberries начала выплату компенсаций продавцам, чей товар пострадал при пожаре на складе в Шушарах, сообщили в пресс-службе компании. При пожаре на складе Wildberries были эвакуированы 350 человек

Компания планирует делать выплаты поэтапно. Выплаты, направленные продавцам 15 января, — первая, сделанная на основе предварительной оценки, в дальнейшем сумма выплат будет уточняться. Размер компенсации рассчитан на основе среднерозничной цены товара за вычетом стандартных расходов (комиссии маркетплейса и стоимости логистики).

В компании отметили, что владельцам товаров необходимо получить средства для поддержания высокой стоимости оборота.

"Компании еще предстоит выяснить местоположение каждого товара продавца: часть заказов уже ехала в ПВЗ, некоторые еще не успели принять на складе", — добавили в пресс-службе.

Склад Wildberries в Шушарах площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, пожар охватил 70 тысяч "квадратов", открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.