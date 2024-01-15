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Wildberries начала выплаты компенсаций владельцам пострадавшего товара
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Wildberries начала выплату компенсаций продавцам, чей товар пострадал при пожаре на складе в Шушарах, сообщили в пресс-службе компании. Компания планирует делать выплаты поэтапно... ПРАЙМ, 15.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Wildberries начала выплату компенсаций продавцам, чей товар пострадал при пожаре на складе в Шушарах, сообщили в пресс-службе компании.
Компания планирует делать выплаты поэтапно. Выплаты, направленные продавцам 15 января, — первая, сделанная на основе предварительной оценки, в дальнейшем сумма выплат будет уточняться. Размер компенсации рассчитан на основе среднерозничной цены товара за вычетом стандартных расходов (комиссии маркетплейса и стоимости логистики).
В компании отметили, что владельцам товаров необходимо получить средства для поддержания высокой стоимости оборота.
"Компании еще предстоит выяснить местоположение каждого товара продавца: часть заказов уже ехала в ПВЗ, некоторые еще не успели принять на складе", — добавили в пресс-службе.
Склад Wildberries в Шушарах площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, пожар охватил 70 тысяч "квадратов", открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.