МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Количество индивидуальный предпринимателей (ИП) в 2023 году увеличилось до 4,3 миллиона, что стало рекордным показателем с 2007 года, сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные ФНС. Раскрыто количество самозанятых в новых регионах России

Согласно данным издания, такой рост числа ИП обусловлен повышением деловой активности и регистрацией в новых регионах России.

"Деловая активность увеличилась в связи с уходом из России части иностранных брендов. Роль сыграли введенные ограничения, из-за которых ряд зарубежных компаний перестал экспортировать свою продукцию в Россию. Так в стране освободилось много ниш на различных рынках, которые успешно начал заполнять отечественный малый и средний бизнес", — поделилась своим мнением ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Кроме того, как отмечает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в прошлом году предприниматели отдавали предпочтение сектору онлайн-торговли. Так, по его словам, за год создано 152 тысяч ИП и компаний в этой сфере.

Также отмечается, что на росте числа ИП сказалось снижение количества юридических лиц по стране. По статистике ФНС, в последние годы число организаций в России снижалось.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин сообщил, что количество самозанятых, зарегистрированных в новых российских регионах, превысило 18,5 тысячи. По его словам, по состоянию на начало 2024 года в России в сумме насчитывается почти 9,28 миллиона самозанятых, большинство который в Москве.