МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Wildberries перечислил деньги покупателям за отмененные заказы со сгоревшего склада в Шушарах, сообщает компания. Wildberries начала выплаты компенсаций владельцам пострадавшего товара

Склад Wildberries в Шушарах площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.

"Мы уже скрыли с витрины маркетплейса товары, которые были повреждены на складе в Шушарах. Для части покупателей мы заменили товары на такие же при наличии на других складах, остальным отправили деньги за отмену заказов", — говорится в сообщении.

Так, 47 процентов покупателей получат свои заказы после замены товаров, 11 процентов этих заказов уже выданы или доставлены в пункты выдачи. А 53 процента покупателей получат возврат денежных средств.

Как добавили в сообщении, компания перераспределит поставки продавцов на другие складские помещения и сортировочные центры для минимизации рисков задержки доставок.

В понедельник, 15 января, маркетплейс сообщил, что половина продавцов, владевших товарами, которые были на сгоревшем складе, получили первые компенсации.