МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Сотни продавцов в Wildberries выразили желание добровольно отказаться от компенсации за товары, пострадавшие во время пожара на складе в Шушарах в качестве поддержки компании, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Wildberries вернет деньги покупателям на фоне пожара на складе в Шушарах

В понедельник площадка сообщила, что половина продавцов, владевших товарами, которые были на сгоревшем складе, получила первые компенсации.

"Еще до старта выплат некоторые продавцы выражали желание добровольно отказаться от компенсации, чтобы поддержать Wildberries. Мы получили несколько сотен таких обращений и очень тронуты желанием партнеров нам помочь и искренне благодарны за слова поддержки — сейчас нам это важно как никогда", — заявили в компании.

В маркетплейсе поблагодарили партнеров за готовность помочь в сложившейся ситуации, и тем не менее компания выплатит компенсации всем продавцам, чьи товары были утрачены в пожаре. Wildberries также отметили, что сумма выплаты, которую получила половина продавцов, не финальная, она рассчитана предварительно и будет впоследствии уточняться.

Склад Wildberries в Шушарах загорелся 13 января, пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.