АФИНЫ, 16 янв — ПРАЙМ. Крупные российские компании массово покидают Кипр, и это негативно скажется на сфере финансовых услуг, пишет кипрская газета "Филелефтерос". Стали известны сроки переезда группы "Тинькофф" в Россию

"Российские гиганты массово уходят – более 10 компаний ушли навсегда", — так газета озаглавила статью.

В ней отмечается, что "текущий период характеризуется как период изменения карты в сфере финансовых услуг на Кипре".

"И это потому, что массовый уход российских компаний, выбравших наш остров своей базой, уже факт, и он будет продолжаться", — пишет газета.

Газета отмечает, что в последние несколько месяцев десятки компаний "с огромным объемом бизнеса" объявили о скором уходе из Кипра, и как ожидается, в будущем за ними последуют и другие.

Ранее группа "Тинькофф" объявила о редомициляции из Кипра на территорию российского специального административного района на острове Русский. Как заявили в компании, "переезд" может завершиться уже в первом квартале этого года.