2024-01-16T19:54:20+03:00
2024-01-16T19:54:20+03:00
2024-01-16T19:54:20+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240116/842814998.html
Кипрские СМИ отмечают массовый уход "российских гигантов" с острова
Бизнес
Новости
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Крупные российские компании массово покидают Кипр, и это негативно скажется на сфере финансовых услуг, пишет кипрская газета "Филелефтерос". "Российские гиганты массово уходят –... ПРАЙМ, 16.01.2024
бизнес, новости, кипр, уход бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АФИНЫ, 16 янв — ПРАЙМ. Крупные российские компании массово покидают Кипр, и это негативно скажется на сфере финансовых услуг, пишет кипрская газета "Филелефтерос".
"Российские гиганты массово уходят – более 10 компаний ушли навсегда", — так газета озаглавила статью.
В ней отмечается, что "текущий период характеризуется как период изменения карты в сфере финансовых услуг на Кипре".
"И это потому, что массовый уход российских компаний, выбравших наш остров своей базой, уже факт, и он будет продолжаться", — пишет газета.
Газета отмечает, что в последние несколько месяцев десятки компаний "с огромным объемом бизнеса" объявили о скором уходе из Кипра, и как ожидается, в будущем за ними последуют и другие.
Ранее группа "Тинькофф" объявила о редомициляции из Кипра на территорию российского специального административного района на острове Русский. Как заявили в компании, "переезд" может завершиться уже в первом квартале этого года.