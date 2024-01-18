МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Продажи подержанных легковых автомобилей в РФ в 2023 году выросли на 17% в годовом выражении, до 5,7 миллиона штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Путин напомнил гаишникам их задачу

"В 2023 году жители нашей страны приобрели 5 млн 693 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 17% больше, чем годом ранее", — отмечается в сообщении.

Половина российского вторичного рынка приходится на пять марок, уточнили в агентстве. Лидерство сохраняет отечественная Lada: по итогам прошлого года было куплено 1 миллион 258 тысяч машин этого бренда. Второе место заняла японская Toyota, продажи составили 670,4 тысячи автомобилей. За ней расположились корейские бренды Kia и Hyundai (319 тысяч штук и 315,1 тысячи штук соответственно), а замыкает топ-5 японский Nissan (296,8 тысячи штук).

"В первой десятке все марки демонстрируют положительную динамику по отношению к 2022 году. При этом только у Lada (+7,7%) и Renault (+8,4%) этот показатель составил менее 10%, а у остальных восьми брендов он оказался двузначным. Наибольший рост среди них имеет Honda (+32,3%)", — добавили в агентстве.

Ранее в январе в "Автостате" сообщали, что продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2023 году составили 1,06 миллиона штук — на 69% выше результатов предыдущего года.