МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. "Магнит Альянс" (дочерняя компания "Магнита") завершил процесс приобретения акций в рамках тендерных предложений, суммарно у иностранцев приобретено акций на 29,7% уставного капитала, сообщает ритейлер. Росимущество получило в прямое распоряжение часть акций ТГК-2

"ООО "Магнит Альянс", дочернее общество, опосредованно находящееся в полной собственности "Магнита", полностью завершило тендерное предложение, объявленное 10 октября 2023 года… Покупатель приобрел у иностранных акционеров по единой цене приобретения 30245829 акций на сумму 67 миллиардов рублей, что составляет около 29,7% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций", — говорится в сообщении.