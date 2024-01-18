2024-01-18T14:23:21+03:00
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2024
https://1prime.ru/business/20240118/842831953.html
"Дочка" "Магнита" выкупила акции в рамках тендерных предложений
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"Магнит Альянс" (дочерняя компания "Магнита") завершил процесс приобретения акций в рамках тендерных предложений, суммарно у иностранцев приобретено акций на 29,7% уставного... ПРАЙМ, 18.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. "Магнит Альянс" (дочерняя компания "Магнита") завершил процесс приобретения акций в рамках тендерных предложений, суммарно у иностранцев приобретено акций на 29,7% уставного капитала, сообщает ритейлер.
"ООО "Магнит Альянс", дочернее общество, опосредованно находящееся в полной собственности "Магнита", полностью завершило тендерное предложение, объявленное 10 октября 2023 года… Покупатель приобрел у иностранных акционеров по единой цене приобретения 30245829 акций на сумму 67 миллиардов рублей, что составляет около 29,7% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций", — говорится в сообщении.