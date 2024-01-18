МОСКВА. 18 янв — ПРАЙМ. Правоохранительные органы проводят работы в московском офисе Wildberries в рамках расследования пожара на складе компании в Шушарах, следует из заявления маркетплейса. Wildberries ввел функцию отмены заказа

В компании отметили, что проведение проверки не нарушает работу маркетплейса, он осуществляет свою деятельность в штатном режиме. ""Сегодня в офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Шушарах….Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет компетентным органам всю необходимую информацию", — сказано в сообщении.

Ранее 14 января глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.

Возгорание произошло 13 января на складе Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение удалось потушить только в воскресенье.

Нанесенный пожаром ущерб предварительно оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.