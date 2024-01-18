БЕРЛИН, 18 янв — ПРАЙМ. Министерство экономики Германии проверит возможную сделку по продаже британской Harbour Energy нефтегазовых активов Wintershall Dea, не исключен срыв достигнутых договоренностей, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве. WSJ: экономика Германия застряла в безвыходном тупике

"Запланированная BASF продажа Winterhall Dea британской нефтяной компании Harbour Energy встречает сопротивление со стороны политиков. Федеральное министерство экономики очень внимательно изучит планы продажи", — пишет издание.

Отмечается, что также давление по отказу от завершения сделки оказывают правительственные фракции в бундестаге, поскольку рассматривают продажу Winterhall Dea как потерю ноу-хау и доступа к газовым месторождениям.

По данным Handelsblatt, правительство Германии при определенных условиях может запретить поглощение такой компании, как Wintershall Dea, особенно если покупатель не находится в ЕС.

В конце декабря стало известно, что британская Harbour Energy за 11,2 миллиарда долларов и за исключением российского бизнеса приобретет нефтегазовые активы Wintershall Dea в рамках сделки с ее акционерами, BASF и LetterOne. Сделка подлежит одобрению контролирующих органов. При условии получения одобрения закрытие сделки запланировано на четвертый квартал 2024 года.