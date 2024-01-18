2024-01-18T14:29:58+03:00
2024-01-18T14:29:58+03:00
2024-01-18T14:29:58+03:00
2024
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Британцам могут отказать в покупке немецких активов Wintershall, пишут СМИ
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Министерство экономики Германии проверит возможную сделку по продаже британской Harbour Energy нефтегазовых активов Wintershall Dea, не исключен срыв достигнутых договоренностей,... ПРАЙМ, 18.01.2024
нефть, энергетика, бизнес, новости, газ, германия, великобритания, wintershall dea, покупка активов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 18 янв — ПРАЙМ. Министерство экономики Германии проверит возможную сделку по продаже британской Harbour Energy нефтегазовых активов Wintershall Dea, не исключен срыв достигнутых договоренностей, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве.
"Запланированная BASF продажа Winterhall Dea британской нефтяной компании Harbour Energy встречает сопротивление со стороны политиков. Федеральное министерство экономики очень внимательно изучит планы продажи", — пишет издание.
Отмечается, что также давление по отказу от завершения сделки оказывают правительственные фракции в бундестаге, поскольку рассматривают продажу Winterhall Dea как потерю ноу-хау и доступа к газовым месторождениям.
По данным Handelsblatt, правительство Германии при определенных условиях может запретить поглощение такой компании, как Wintershall Dea, особенно если покупатель не находится в ЕС.
В конце декабря стало известно, что британская Harbour Energy за 11,2 миллиарда долларов и за исключением российского бизнеса приобретет нефтегазовые активы Wintershall Dea в рамках сделки с ее акционерами, BASF и LetterOne. Сделка подлежит одобрению контролирующих органов. При условии получения одобрения закрытие сделки запланировано на четвертый квартал 2024 года.