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https://1prime.ru/business/20240118/842833148.html
В Москве выставили на торги особняк Константина Григоришина
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Арестованный особняк российско-украинского бизнесмена Константина Григоришина, расположенный на Остоженке, выставили на торги, следует из публикации на сайте Российского... ПРАЙМ, 18.01.2024
бизнес, новости, москва, торги, аукцион
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Арестованный особняк российско-украинского бизнесмена Константина Григоришина, расположенный на Остоженке, выставили на торги, следует из публикации на сайте Российского аукционного дома.
В 2020 году мещанский районный суд Москвы заочно приговорил украинского мультимиллионера Константина Григоришина к лишению свободы сроком на четыре года. Бизнесмена судили за неуплату налогов почти на 1,4 миллиарда рублей. Кроме того, на недвижимость Григоришина в Москве и Подмосковье, коллекцию предметов искусства и другое имущество наложили арест.
Отмечается, что у бизнесмена есть российское и кипрское гражданства.
Согласно сообщению Российского аукционного дома, на торги, которые пройдут 20 февраля, выставили особняк на 1,7 тысячи квадратных метров и участок в Молочном переулке на Остоженке. Отмечается, что общая начальная сумма активов составила 1,7 миллиарда рублей.