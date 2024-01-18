МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Арестованный особняк российско-украинского бизнесмена Константина Григоришина, расположенный на Остоженке, выставили на торги, следует из публикации на сайте Российского аукционного дома. Платье принцессы Дианы продали по рекордной по меркам моды цене

В 2020 году мещанский районный суд Москвы заочно приговорил украинского мультимиллионера Константина Григоришина к лишению свободы сроком на четыре года. Бизнесмена судили за неуплату налогов почти на 1,4 миллиарда рублей. Кроме того, на недвижимость Григоришина в Москве и Подмосковье, коллекцию предметов искусства и другое имущество наложили арест.

Отмечается, что у бизнесмена есть российское и кипрское гражданства.

Согласно сообщению Российского аукционного дома, на торги, которые пройдут 20 февраля, выставили особняк на 1,7 тысячи квадратных метров и участок в Молочном переулке на Остоженке. Отмечается, что общая начальная сумма активов составила 1,7 миллиарда рублей.