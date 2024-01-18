МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность актов Федеральной антимонопольной службы России в отношении "Северстали" по так называемому "делу металлургов", в том числе постановления о назначении компании административного штрафа в размере более 8,7 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Северсталь" сможет нарастить производство металлоконструкций

"Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью", — приводится в карточке дела результат рассмотрения заявления "Северстали", требовавшей признать незаконными решение и предписание ФАС от 24 февраля 2022 года и постановление от 29 сентября 2022 года.

Позднее в пресс-службе "Северстали" заявили, что компания не согласна с решением суда и намерена оспаривать его в вышестоящей инстанции.

"Мы не согласны с решением суда, планируем оспаривать в вышестоящей инстанции", — сказано в сообщении.

ФАС в феврале 2022 года признала, что "Северсталь", НЛМК и ММК с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было. ФАС предписала компаниям прекратить злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке стального проката в РФ. В сентябре на основании своих февральских решений ФАС назначила нарушителям оборотные штрафы.

Все три компании оспорили акты антимонопольного ведомства. Ранее в суде представители сторон неоднократно заявляли о ведущихся переговорах по мирному урегулированию всех споров.

Генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев в декабре сообщил журналистам, что компания ожидает решения ФАС о мировом соглашении по делу о завышении цен на горячекатаный прокат, сама компания готова к подписанию этого соглашения и считает, что выполнила все обязательства перед ФАС. Как отмечал Шевелев, "цены идут вниз", "цена 2023 года ниже цены 2022 года" и компания не видит "никаких препятствий для скорейшего подписания мирового соглашения".

В октябре глава ФАС Максим Шаскольский сообщал, что ведомство допускает завершение разбирательства по "делу металлургов" о завышении цен на горячекатаный прокат до конца 2023 года, вместе с тем оснований для снижения штрафа до минимального нет. Финансовые показатели компаний оцениваются позитивно. По состоянию на декабрь обсуждение условий мировых соглашений продолжалось. Дела по заявлениям ММК и НЛМК судом еще не рассмотрены.