МИНСК, 18 янв — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах на рестораны ушедшего из страны "Макдональдс", пишет белорусское агентство БелТА. "Вкусно — и точка" выпустила новую коллекцию игрушек

"Санкции ввели американцы. Они решили свернуть свою деятельность и уйти из Беларуси. Дверь открыта, уходите. Мы никого не держали, но и не выгоняли. "Но это же McDonald's… И пошли ко мне ходоки: "Мы не сможем… Булочку, там, пополам разрезать и впихнуть туда колбасу или мясо не можем, картошка фри — и это мы не можем. Ничего не можем", — сказал Лукашенко.

Президент в связи с этим заметил, что Белоруссия по всему миру продает высококачественные продукты питания — и молочные, и мясные, и многое другое.

"Картошка — ну мы же бульбаши. Булочку эту испечь — в нашем детстве этих булочек хватало, мы покупали за несколько копеек, и вкусно было, и нормально. Разрезать булочку пополам, впихнуть мясо, картошку или салат туда не можем? Думаю, дай-ка я проверю, можем мы или не можем", — рассказал он.

Лукашенко пояснил, что на этапе принятия решения подумал, что если в России смогли заместить McDonald's, создав на месте оставленных ресторанов свою сеть, то это возможно и в Белоруссии. Он добавил, что власти готовы предоставить место под строительство новых ресторанов, а также "отдать старые или полузакрытые", которые плохо работают.