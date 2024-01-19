МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Сборка автомобилей российского люксового бренда Aurus может быть организована на базе бывшего завода Toyota в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, сообщает газета "Коммерсант". Путин заявил, что "друзья" в Эмиратах хорошо оценили автомобили Aurus

Согласно материалам, Aurus изучает возможность организовать сборку на базе бывшего завода Toyota в Шушарах, который принадлежит основному акционеру ФГУП "НАМИ".

Отмечается, что совет директоров "Газпрома" в начале декабря собирался обсудить реализацию проекта Aurus, как следовало из материалов компании. Газета "Ведомости" в конце октября 2023 года со ссылкой на источники сообщала, что "Газпром" может войти в капитал Aurus с долей до 40%, пишет "Коммерсант".

Aurus принадлежит ФГУП "НАМИ" (63,5%), арабскому фонду Tawazun (36%) и "Соллерсу" (0,5%). С середины 2021 года Aurus серийно выпускают в Елабуге, в том числе сварка и окраска кузовов ведется на базе площадки "Соллерса". Объемы проекта небольшие для автозавода, отмечают собеседники издания.

Как сообщает газета, глава Aurus Андрей Панков (бывший топ-менеджер Renault в России) возглавил юрлицо "Шушары Авто", которому принадлежит экс-завод Toyota в Шушарах. Также он возглавил АО "Автозавод "Северная звезда" (создано в 2023 году), принадлежащее Ирине Ростовой с почтой на домене kamaz.

Источники "Коммерсанта" предполагают, что "Камаз" может помочь Aurus организовать производство. Автокомпания уже выступает производственным партнером "Москвича" (экс-завод Renault в Москве, принадлежит властям города). Другой собеседник газеты, близкий к "Камазу", сказал, что в Aurus "сами прекрасно справятся", а Ростова, по его словам, является "юрисконсультом".

В июне 2023 года в Минпромторге заявляли, что НАМИ передаст завод "Шушары Авто" в собственность оборонного холдинга "Алмаз-Антей". Первоначально речь шла о потенциальном начале выпуска с 2026 года электромобиля e-Neva, но затем концерн заявлял о планах начать сборку собственного грузовика уже в 2024 году. Источники "Коммерсанта" сообщили, что изначально у "Алмаз-Антея" не было готового проекта для серийного производства, и на этом фоне Aurus выглядит более жизнеспособной моделью.