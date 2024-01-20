МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Индия в ноябре прошлого года возобновила покупки российской свинины после перерыва в три с половиной года, выяснило РИА Новости на основе данных индийской статслужбы. СМИ раскрыли секрет удачного лавирования Индии в глобальной политике

Так, Индия в ноябре 2023 года импортировала из России 12,41 тонны свинины на 50 тысяч долларов. Всего за этот месяц южноазиатская страна ввезла свинины на 330 тысяч долларов. Таким образом, на РФ пришлось 15% ноябрьских поставок.

До этого в последний раз свиное мясо у России индийцы покупали почти четыре года назад, в мае 2020 года — 25,67 тонны за 90 тысяч долларов. Это 39% всех покупок свинины Индией за тот месяц (230 тысяч долларов).

По данным ФГБУ "Агроэкспорт" при российском Минсельхозе, в 2023 году Россия экспортировала рекордные 255 тысяч тонн свинины и свиных субпродуктов, на 66% больше показателей предыдущего года. Крупнейшими покупателями стали Вьетнам, Белоруссия, Сербия, Монголия и Гонконг.