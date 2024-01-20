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Оставшийся в России датский бизнес уходить не намерен, заявил посол Барбин
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Оставшийся и продолжающий работать в России датский бизнес уходить не собираются, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Барбин. По его словам, датское... ПРАЙМ, 20.01.2024
бизнес, экономика, новости, россия, дания, иностранный бизнес в россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Оставшийся и продолжающий работать в России датский бизнес уходить не собираются, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Барбин.
По его словам, датское правительство предпринимает попытки вынудить компании покинуть российский рынок и именно для этого инициировало прекращение действия соглашения об избежании двойного налогообложения.
"Те датские компании, которые продолжают деятельность в России, уходить не собираются. Наш рынок рассматривается ими как перспективный и прибыльный", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли денонсация указанного выше соглашения привести к уходу датских фирм с российского рынка.
Подписанный в феврале 1996 года договор об избежании двойного налогообложения между Россией и Данией прекратил свое действие с 1 января 2024 года.
В 2023 году Дания уведомила Россию о прекращении с 1 января 2024 года действия конвенции между государствами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.