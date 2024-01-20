МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Оставшийся и продолжающий работать в России датский бизнес уходить не собираются, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Барбин. Дания попала в "глупое положение" из-за соглашения России и Фарер

По его словам, датское правительство предпринимает попытки вынудить компании покинуть российский рынок и именно для этого инициировало прекращение действия соглашения об избежании двойного налогообложения.

"Те датские компании, которые продолжают деятельность в России, уходить не собираются. Наш рынок рассматривается ими как перспективный и прибыльный", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли денонсация указанного выше соглашения привести к уходу датских фирм с российского рынка.

Подписанный в феврале 1996 года договор об избежании двойного налогообложения между Россией и Данией прекратил свое действие с 1 января 2024 года.

В 2023 году Дания уведомила Россию о прекращении с 1 января 2024 года действия конвенции между государствами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.