МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Инвестиции в постолимпийские объекты Сочи составили порядка 100 миллиардов рублей, из которых большая часть была вложена в развитие курорта "Красная Поляна", заявил в интервью РИА Новости экс-губернатор Краснодарского края, глава сельхозпредприятия "Агрокомплекс имени Ткачева" Александр Ткачев. Краснодарский край принял рекордное число туристов в 2023 году

"Суммарный объем инвестиций в наши постолимпийские объекты составил порядка 100 миллиардов рублей. Из которых около 70 миллиардов рублей было вложено в развитие курорта "Красная Поляна", около 13 миллиардов ушло на развитие парка развлечений "Сочи Парк", почти 10 миллиардов — это инвестиции в крупнейший отельный комплекс страны: "Сочи Парк Отель", и более 7,5 миллиарда пришлось на игорную зону "Красная поляна". Каждый объект прошел по пути туристической трансформации", — сказал Ткачев.

Он отметил, что "Красная Поляна" — это не просто горный курорт, но и тренировочная база для спортсменов. "Здесь проходят спортивные сборы, соревнования, развивается адаптивный спорт. Также проходят фестивали, которые объединяют сотни самых разных людей, невзирая на их статус и возраст", — подчеркнул экс-глава Кубани.

"Олимпиада сделала важное дело в развитии Сочи как всесезонного курорта, убрав понятие "сезонность". Средняя загрузка отелей по году теперь составляет 75%. Это высокий показатель. Обычных туристов сменяют деловые путешественники, им на смену приходят событийные туристы, приезжающие на многочисленные крупные мероприятия, фестивали", — добавил Ткачев.

Он уточнил, что сегодня курорт пользуется популярностью и у иностранных туристов, в том числе с Ближнего Востока и Китая.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 20 января в 11.00 мск.