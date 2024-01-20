2024-01-20T13:21:57+03:00
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Правительство РФ одобрило денонсацию российско-британского соглашения о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, сообщается на сайте кабмина. "Решение... ПРАЙМ, 20.01.2024
бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, великобритания, баренцево море, соглашение о рыбном промысле
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило денонсацию российско-британского соглашения о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О денонсации Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.
Учитывая решение Британии от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле, законопроект предусматривает денонсацию соглашения, в соответствии с которым рыболовным судам, приписанным к портам Соединенного Королевства, было предоставлено право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря.