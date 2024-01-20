МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило денонсацию российско-британского соглашения о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, сообщается на сайте кабмина. Эксперт оценил последствия разрыва соглашения о рыбном промысле с Британией

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О денонсации Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.

Учитывая решение Британии от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле, законопроект предусматривает денонсацию соглашения, в соответствии с которым рыболовным судам, приписанным к портам Соединенного Королевства, было предоставлено право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря.