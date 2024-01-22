МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. В 2023 году в России закрылись 254 тысячи коммерческих предприятий, что стало рекордно низким показателем за последние восемь лет, пишет издание "Лента.ру" со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Федеральной налоговой службы. Российские предприятия завершают год с рекордным оптимизмом, сообщили СМИ

По данным издания, этот показатель снизился на 9,3 процента по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, в течение последних 12 месяцев было открыто 242,5 тысячи новых компаний, что на 0,2 процента больше, чем годом ранее.

В некоторых регионах России количество новых предприятий преобладает над закрытием. Лидирующими по росту бизнеса стали Москва, Московская область, Ленинградская область, Донецкая народная республика и Приморье. Однако, в Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане, Краснодарском крае и Новосибирской области закрылось больше предприятий, чем открылось, заметили в издании.

Согласно исследованию компании FinExpertiza, последний раз предприятия чаще открывались, чем закрывались, в 2015 году. Связано это было с большим количеством фирм-однодневок, с которыми ФАС начала активную борьбу. "Вероятно, что однодневки сохраняются как явление, однако они перестали быть массовым феноменом для большинства отраслей", — заключила президент FinExpertiza Елена Трубникова.