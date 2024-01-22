МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Минпромторг считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, поскольку он не прошел все необходимые процедуры приемки, в связи с этим ожидаются дополнительные разбирательства, заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Глава Wildberries прокомментировала пожар на складе в Шушарах

"То, что мы знаем про этот центр Wildberries (в Шушарах — ред.) — странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры….Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства", — завил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее РИА Новости в компании сообщали, что Wildberries получал ЗОС склада в Шушарах – это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности, отмечали в маркетплейсе.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, заключение органа государственного строительного надзора о соответствии (ЗОС) является одним из документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 14 января поручил возбудить по факту пожара уголовное дело.