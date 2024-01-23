МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Сбербанк выявил новую схему мошенничества в отношении юридических лиц: злоумышленники создают фейковые аккаунты директоров в мессенджерах, а затем пытаются заставить бухгалтера перевести деньги на сторонний счет, говорится в сообщении банка. Названы три способа разоблачить шпиона в мобильном телефоне

"Сбербанк зафиксировал новый вид мошенничества в отношении корпоративных клиентов. Преступники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, его с сайта компании или использовать аватар настоящего аккаунта", — отмечается в сообщении.

Затем с фейкового аккаунта мошенники начинают переписку с бухгалтером компании. После нескольких общих фраз "руководитель" дает поручение перевести средства на указанные в сообщении реквизиты. Если подчиненный не замечает подмену и выполняет задачу, деньги компании уходят на счета дропов — людей, которые обналичивают и переводят похищенные кибермошенниками средства.

"Кибермошенники реже обманывают юридических лиц, чем физических, однако украденные суммы в этих случаях значительно больше. Теперь появился новый способ мошенничества через создание фейкового аккаунта руководителя компании в мессенджерах. "Сбер" успешно выявляет такие схемы, и фрод-мониторинг банка уже дополнен знанием об этом виде мошенничества", — прокомментировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что стоит обращать внимание на то, почему вдруг у руководителя появился новый телефон и аккаунт в мессенджере, почему в нем скрыты данные, почему директор мог странно обратиться в переписке. "Должны насторожить любые изменения, особенно если они касаются материально ответственных сотрудников компании. Чтобы не оказаться жертвой преступников, лучше лично связаться с руководителем и уточнить все вопросы с ним по телефону или при очной встрече", — подытожил Кузнецов.