МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. "Яндекс" в результате реструктуризации должен стать полностью отечественным IT-проектом, что позволит ему развиваться, создавать новые сервисы и оставаться лидером рынка, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. У основного юрлица "Яндекса" в России сменился владелец

Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцем главного юридического лица "Яндекса" в России — ООО "Яндекс" — стало российское МКАО "Яндекс" вместо нидерландской Yandex N.V. Новый владелец "Яндекса" прописан в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.

"Этот шаг является частью реструктуризации, которую "Яндекс" готовит с прошлого года. Российская часть бизнеса должна перейти консорциуму инвесторов, каждый из которых получит по 7,28%. Окончание реструктуризации планируется в начале 2024 года. Принятые меры позволят поднять компании убыточные сегменты, которые связаны с электронной коммерцией, кроме поиска и транспорта, которые прибыльные", — прокомментировал Гаврилов.

"Я думаю, что "Яндекс" превратится в полностью отечественный IT-проект, который в своем развитии не будет заморожен и сможет не только поддерживать работоспособность текущих сервисов, но и создавать новые. Ведь чтобы оставаться лидером, необходимо развивать новые направления бизнеса. По накатанной компания может функционировать еще очень долго, но на перспективу важно не растерять проекты, которые сейчас только развиваются, но должны выстрелить в будущем", — подчеркнул депутат.

Гаврилов добавил, что комитет "продолжает работать над ускорением возвращения российского бизнеса", напомнив, что в конце 2023 года был принят закон о порядке перехода прав на акции и доли в уставном капитале экономически значимых организаций. Речь идет об ускорении перевода в российскую юрисдикцию активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики. Теперь не требуется согласие уполномоченных органов и Банка России на осуществление сделок с акциями и долями экономически значимых организаций.

"Мы доработали положения о порядке представления заявлений на вступление в прямое владение акциями и долями в уставном капитале таких организаций. Продлили на два года возможность осуществления корпоративных прав в отношении российских организаций для владельцев контролируемых иностранных компаний. Также продлен на один год срок, в течение которого международная компания будет иметь право на завершение процедуры редомициляции", — отметил глава комитета.