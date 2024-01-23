МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Правительство России переименовало ряд компаний, входящих в контур управления госкорпорации "Росатом", уйдя от англицизмов в их названиях, соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. Россияне привыкнут к названиям китайских авто, заявил эксперт

В частности, управляющая компания дивизиона "Росатома" в сфере здравоохранения "Русатом Хэлскеа" теперь официально носит название "Росатом Технологии здоровья"; отраслевой интегратор в области автоматизированных систем управления технологическими процессами и электротехнического оборудования компания "Русатом Автоматизированные системы управления" отныне именуется как "Росатом Автоматизированные системы управления" и др. Компания "НоваВинд" (дивизион "Росатома" по ветроэнергетике) стала АО "Росатом возобновляемая энергия". "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона "Росатома") теперь "Росатом Наука".

Управляющая компания горнорудного дивизиона "Росатома" "Атомредметзолото", носившая это название с 2007 года, теперь именуется как "Росатом Недра". За последние годы горнорудный дивизион расширил свои компетенции — теперь в сферу его деятельности входит не только добыча в России урана, золота и редких металлов, но и добыча лития, редкоземельных металлов, свинцовых и цинковых концентратов.