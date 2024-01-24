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Wildberries запустил новую систему расчета рейтинга товара
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Wildberries запустил новую систему расчета рейтинга товара на площадке — теперь по истечении трех месяцев отзывы будут ежедневно становится менее значимыми, следует из сообщения... ПРАЙМ, 24.01.2024
бизнес, новости, рейтинг, маркетплейс, wildberries
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Wildberries запустил новую систему расчета рейтинга товара на площадке — теперь по истечении трех месяцев отзывы будут ежедневно становится менее значимыми, следует из сообщения компании.
"Запустили новый расчёт рейтинга товаров. Теперь спустя три месяца с момента публикации отзыв ежедневно будет становиться всё менее значимым и его влияние на рейтинг товара будет снижаться", — говорится в сообщении маркетплейса в Telegram-канале для продавцов.
При этом 15 наиболее новых отзывов всегда будут влиять на рейтинг сильнее прочих. "Обновление позволит поддерживать актуальные оценки вашего ассортимента", — добавили в компании.
В марте прошлого года маркетплейс объявил о том, что начал убирать со своей площадки товары, рейтинг которых на основе отзывов покупателей ниже 3 из 5. Уточнялось, что основанием для приостановки размещения товаров станет их средний рейтинг на основе отзывов покупателей, а снятие ограничений осуществляется в случае повышения общего рейтинга товаров от продавца.