МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Wildberries запустил новую систему расчета рейтинга товара на площадке — теперь по истечении трех месяцев отзывы будут ежедневно становится менее значимыми, следует из сообщения компании. В Минпромторге прокомментировали работу сгоревшего склада Wildberries

"Запустили новый расчёт рейтинга товаров. Теперь спустя три месяца с момента публикации отзыв ежедневно будет становиться всё менее значимым и его влияние на рейтинг товара будет снижаться", — говорится в сообщении маркетплейса в Telegram-канале для продавцов.

При этом 15 наиболее новых отзывов всегда будут влиять на рейтинг сильнее прочих. "Обновление позволит поддерживать актуальные оценки вашего ассортимента", — добавили в компании.

В марте прошлого года маркетплейс объявил о том, что начал убирать со своей площадки товары, рейтинг которых на основе отзывов покупателей ниже 3 из 5. Уточнялось, что основанием для приостановки размещения товаров станет их средний рейтинг на основе отзывов покупателей, а снятие ограничений осуществляется в случае повышения общего рейтинга товаров от продавца.