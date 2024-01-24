МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Доминирующее положение Wildberries и Ozon на рынке маркетплейсов в России — это ожидаемый результат развития бизнеса, рассказали РИА Новости в Wildberries, комментируя решение ФАС. Wildberries занял доминирующее положение среди маркетплейсов, заявила ФАС

Ранее в среду руководитель ФАС Максим Шаскольский объявил, что служба по итогам анализа состояния конкуренции на рынке маркетплейсов установила коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка.

"Для нас это ожидаемый результат. Последние несколько лет бизнес Wildberries растет — мы развиваем инфраструктуру в регионах России, что делает сотрудничество с платформой более выгодным и удобным для продавцов", — рассказали в Wildberries.

В компании подчеркнули, что масштаб бизнеса накладывает дополнительную ответственность. "Например, вместе с другими лидерами ИТ-индустрии компания подписала меморандум с ФАС о принципах взаимодействия на цифровых рынках, который предполагает использование добросовестных практик по отношению к партнерам и клиентам", — добавили в маркетплейсе.

РИА Новости направило запрос в Ozon.

Мораторий на плановые проверки бизнеса (постановление правительства РФ № 448) был установлен в 2022 году и продлен на 2023 и 2024 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. В конце мая 2023 года Шаскольский заявлял, что ведомство считает необходимым вывести маркетплейсы из-под данного моратория. В июне глава ФАС сообщил РИА Новости, что такая работа идет, и в правительстве согласны с необходимостью данного шага.