БЕРЛИН, 25 янв — ПРАЙМ. Финские компании не вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие годы, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Спим спокойно". В Финляндии развеяли миф о российской угрозе

"Финские компании не вернутся в Россию для ведения бизнеса ни в следующем месяце, ни в следующем году. Кто знает, что произойдет через несколько лет. Но финские компании, вероятно, не станут теми первыми, кто вернется в Россию", — заявила она, связав это с конфликтом на Украине.

Валтонен утверждает, что по сравнению с такими странами как Германия, Греция, Италия и Австрия, финские компании имеют гораздо меньше взаимосвязей с российской экономикой.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, но с вступлением Финляндии в НАТО они появятся.

В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.