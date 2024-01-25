МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Американская компания Apple впервые заняла первое место по продажам смартфонов в Китае по итогам года, согласно данным исследовательской компании IDC Tracker. Смартфоны Apple не вышли в лидеры по продажам в России в 2023 году

"Apple впервые стала ведущей компанией по продажам смартфонов в Китае с рекордно высокой долей рынка в 17,3% в 2023 году", — говорится в сообщении.

На втором месте находится Honor (17,1%), на третьем Oppo (16,7%), на четвертом Vivo (16,5%), а на пятом Xiaomi (13,2%).

Также, по данным IDC Tracker, поставки смартфонов в Китай в прошлом году составили 271,3 миллиона единиц, что на 5% меньше, чем в 2022 году. Это был самый низкий объем за десятилетие.