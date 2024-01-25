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2024-01-25T12:57:52+03:00
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2024
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Аналитики зафиксировали лидерство Apple по продажам смартфонов в Китае
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Американская компания Apple впервые заняла первое место по продажам смартфонов в Китае по итогам года, согласно данным исследовательской компании IDC Tracker. "Apple впервые стала... ПРАЙМ, 25.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Американская компания Apple впервые заняла первое место по продажам смартфонов в Китае по итогам года, согласно данным исследовательской компании IDC Tracker.
"Apple впервые стала ведущей компанией по продажам смартфонов в Китае с рекордно высокой долей рынка в 17,3% в 2023 году", — говорится в сообщении.
На втором месте находится Honor (17,1%), на третьем Oppo (16,7%), на четвертом Vivo (16,5%), а на пятом Xiaomi (13,2%).
Также, по данным IDC Tracker, поставки смартфонов в Китай в прошлом году составили 271,3 миллиона единиц, что на 5% меньше, чем в 2022 году. Это был самый низкий объем за десятилетие.