МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "Королева марафонов" Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, может объявить о своем банкротстве, сообщила РИА Новости в четверг ее адвокат Наталия Сальникова. "Сбер" подаст заявление о банкротстве мужа Блиновской

По ее словам, сейчас данный вариант обсуждается. Сальникова отметила, что ее доверительница не может погасить задолженность, так как "все ее средства, вся недвижимость и даже пенсия родителей находятся под арестом".

Адвокат добавила, что с даты вступления в силу решения налоговой инспекции прошло уже два месяца, а погасить долг нечем, поэтому "кроме банкротства вариантов может не остаться".

Ранее Сальникова сообщила, что на активы и имущество некоторых связанных с Блиновской компаний наложили арест на 64 миллиарда рублей.