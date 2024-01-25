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Блиновская может объявить себя банкротом, сообщила ее адвокат
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"Королева марафонов" Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, может объявить о своем банкротстве, сообщила РИА Новости в четверг ее адвокат Наталия Сальникова. По ее... ПРАЙМ, 25.01.2024
общество , бизнес, новости, россия, банкротство, елена блиновская, долги по налогам
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "Королева марафонов" Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, может объявить о своем банкротстве, сообщила РИА Новости в четверг ее адвокат Наталия Сальникова.
По ее словам, сейчас данный вариант обсуждается. Сальникова отметила, что ее доверительница не может погасить задолженность, так как "все ее средства, вся недвижимость и даже пенсия родителей находятся под арестом".
Адвокат добавила, что с даты вступления в силу решения налоговой инспекции прошло уже два месяца, а погасить долг нечем, поэтому "кроме банкротства вариантов может не остаться".
Ранее Сальникова сообщила, что на активы и имущество некоторых связанных с Блиновской компаний наложили арест на 64 миллиарда рублей.