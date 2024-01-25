2024-01-25T15:07:53+03:00
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https://1prime.ru/business/20240125/842889725.html
Минсельхоз назвал размер пошлины на экспорт подсолнечного масла в феврале
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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в феврале останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота — вырастет до 4321,3 рубля за тонну, следует из информации на сайте... ПРАЙМ, 25.01.2024
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, россия, минсельхоз рф, пошлина на экспорт подсолнечного масла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в феврале останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота — вырастет до 4321,3 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.
Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в феврале рассчитана при индикативной цене 794,3 доллара за тонну. В январе также действует нулевая пошлина, ее значение рассчитано при индикативной цене 772,1 доллара за тонну.
Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в феврале рассчитана по индикативной цене 249,7 доллара за тонну. Ее значение в январе составляет 4078,8 рубля за тонну, ставка рассчитана при цене 239,9 доллара за тонну.
Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2024 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.