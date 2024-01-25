МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил компании "Лучшее решение" совершение сделок по приобретению 100% акций предприятий "Донской антрацит" и "Шахтоуправление "Обуховская", говорится в опубликованном на сайте правовых актов распоряжении. Депутат призвал создать управление по контролю над иностранными активами

"В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года N520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение акционерным обществом "Лучшее решение" сделок по приобретению 100% акций акционерных обществ "Донской антрацит" и "Шахтоуправление "Обуховская", принадлежащих Фабселл Лимитед (Fabcell Limited)", — говорится в документе.

Шахтоуправление "Обуховская" и "Донской антрацит" расположены в Ростовской области, городах Зверево и Гуково соответственно. Основной вид деятельности обоих — добыча антрацита подземным способом. С 2012 года предприятия находились под управлением украинской компании ДТЭК Рината Ахметова, но в последние несколько лет меняли собственников.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "Лучшее решение" зарегистрирована в Москве 1 ноября 2022 года. Уставной капитал составляет 4 миллиона рублей, а генеральным директоров значится Максим Алимов. Общество занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управлением.