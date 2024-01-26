МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Wildberries в начале февраля запустит новый сортировочный центр (СЦ) в Санкт-Петербурге — для этого маркетплейс арендовал почти 30 тысяч квадратных метров складской площади у "ВсеИнструменты.ру", сообщили агентству РИА Новости в компаниях. Wildberries арендовал склады у "Всеинструменты.ру" после пожара

"В начале февраля Wildberries откроет новый сортировочный центр — договор на аренду помещения с компанией "ВсеИнструменты.ру" уже подписан. Площадь СЦ составит 27,9 тысячи квадратных метров, он сможет принять порядка 1600 занятых со склада в Шушарах", — сообщили в маркетплейсе.

Компания находится в процессе поиска дополнительных складов в городе и области. Директор компании "ВсеИнструменты.ру" Артем Серенков подтвердил, что новый склад уже заполняется продукцией, и заявил, что желает помочь другим компаниям на рынке. Общая площадь нового склада составляет 60 тысяч квадратных метров.

Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар на складе в Шушарах был ликвидирован на следующий день после возгорания, но ущерб от пожара оценивается в 10-11 миллиардов рублей. Компания пока не раскрыла точную дату открытия нового центра, его адрес и подробности работы.