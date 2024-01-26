МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российская "Арт-Финанс", владеющая бывшим заводом Volkswagen в России, закрыла сделку по приобретению завода Hyundai в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении компании. В России возобновил работу завод Hyundai

"ООО "Арт-Финанс", материнская компания ООО "АГР", сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", — отмечается в сообщении.

Помимо основной площадки "Арт-Финанс" приобрела второй автозавод компании — бывший завод GM, уточняется в сообщении.

"В ближайшем будущем завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР Hyundai) будет переименован. О новом названии будет сообщено дополнительно, после завершения всех процедур по его регистрации", — добавили в пресс-службе.

Процедура приобретения активов ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" завершена 24 января 2024 года, все необходимые данные будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в самое ближайшее время. С момента завершения сделки ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" вошло в периметр Группы "АГР".

"Группа "АГР" намерена активно развивать производство, чтобы поставлять российским покупателям надежные, доступные и комфортные автомобили. Сегодня перед нами стоит много важных задач, но все же главная — это сохранить рабочие коллективы, а также обеспечить достойное применение их профессиональным навыкам и компетенциям. Автомобилестроение активно поддерживается правительством РФ. Мы уверены, что с такой поддержкой мы сможем добиться высоких результатов в данной отрасли", — прокомментировал гендиректор "АГР" Алексей Калицев.