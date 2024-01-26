МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Компания Ladoga, крупный импортер алкоголя, начала розлив в Китае виски под собственным брендом Kubao в рамках контрактного производства, первая партия уже была ввезена в Россию и частично направлена на продажу, сообщили РИА Новости в компании. Российский виски теснит с витрин импортный, отметили в отрасли

"Ladoga произвела розлив виски на заводе Goalong Distillery в Китае под торговой маркой Kubao. Проект запущен в рамках развития российско-китайского экономического сотрудничества. Первая партия объемом 16 000 бутылок уже ввезена в Россию и частично распределена по всем каналам дистрибуции. Стоимость бутылки объемом 0,7 литра в подарочной упаковке… составила 1731 рубль", — рассказали в компании.

Название Kubao происходит от созвучного китайского иероглифа, чье значение вмещает такие понятия, как верность, богатство и оберег.

Отмечается, что инвестиции в старт проекта для запуска продаж в России со стороны компании составили 2,8 миллиона рублей. "Мы с партнером действуем по схеме контрактного розлива и работаем на условиях предоплаты перед вывозом из Китая…. В данный момент мы ведем с китайским партнером переговоры о паритетных инвестициях, потому что на этом этапе важно создать у потребителя доверие к китайскому виски в целом", — добавили в компании.

Отвечая на вопрос о том, почему было решено начать розлив именно собственного виски в Китае, в Ladoga заявили, что ни один из предложенных образцов действующих и свободных брендов не устроил команду на 100% — либо по качеству, либо по объемам, которые готова предоставить дистиллерия. При этом поставки сейчас осуществляются напрямую из Китая в порт Санкт-Петербурга за 50 дней — компания является единственным игроком на алкогольном рынке РФ, кто возит таким маршрутом крепкие спиртные напитки и вино.

"Мы посчитали более интересной и перспективной задачей развитие собственной торговой марки в сегменте китайского виски. Пока он и в мире, и в России развит слабо, потребитель его просто не знает, а значит все, кто на этот рынок выходит, оказываются в одинаковых условиях, без явных лидеров и аутсайдеров…. Ясно, что через год китайские бленды будут у двух третей импортеров, но с учетом того, что мы в числе первых работаем со своей торговой маркой и покрываем дистрибуцией всю страну во всех каналах — будем целиться в 25% этого рынка в объемном выражении", — объяснил импортер.

В свою очередь руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев подтвердил, что китайский виски — достаточно новый продукт для российского рынка. Так, за 9 месяцев прошлого года его было ввезено порядка 280 тысяч литров, что в пересчете составляет примерно 1% от общего объема виски. "Суть в том, что китайские производители виски, так же как и, наверное, японцы, ориентируются в первую очередь на шотландский стиль, на скотч, и я не исключаю того, что это может быть розлив шотландских спиртов в Китае", — предположил эксперт.