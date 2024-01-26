МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Wildberries начнет второй этап выплат за сгоревший товар на складе в Шушарах на следующей неделе, пишет "Ведомости" со ссылкой на пресс-релиз компании. Wildberries откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге

Отмечается, размер выплаты не окончательный, частичные выплаты получит вторая часть продавцов. Анализ сумм компенсаций планируется завершить до конца февраля — тогда компания представит финальную методику расчета.

"Сумма рассчитана на основе среднерозничной цены товара за минусом стандартных расходов — комиссии маркетплейса и стоимости логистики", — сообщили в компании.

В компании добавили, что уже известно, какие товары находились на складе в день пожара, а какие — успели уехать до начала возгорания.

"Если продавец привез товар на склад, но не успел получить акт приемки в личном кабинете Wildberries, данные об этом остались в нашей электронной системе учета. мы будем ориентироваться при расчете суммы выплаты на эту информацию", — добавил представитель маркетплейса.

Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар на складе в Шушарах был ликвидирован на следующий день после возгорания, но ущерб от пожара оценивается в 10-11 миллиардов рублей. Компания пока не раскрыла точную дату открытия нового центра, его адрес и подробности работы.