МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы, в том числе в сфере легкой промышленности. Мьянма способна защитить российские инвестиции

Выступая на для открытии II Российско-Мьянманского бизнес-форума 27 января, Решетников отметил, что пока в торговле двух стран преобладает российский экспорт, но необходимо наращивать и импорт из Мьянмы.

"(Необходимо — ред.) балансировать нашу торговлю. И главное — работать над узнаваемостью продукции из Мьянмы на российском рынке. С одной стороны мы для этого приглашаем коллег активнее презентовать свой товар на профильных выставках в России, участвовать в наших форумах и других важных для бизнеса мероприятиях", — сказал Решетников.

В то же время министр призвал российский бизнес более активно интересоваться продукцией из Мьянмы и продвигать ее на отечественном рынке.

"Рассматривать (продукцию — ред.) как важный элемент, того чтобы мьянманская продукция закрепилась на рынке, выстраивать взаимоотношения с мьянманскими компаниями", — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Он добавил, что из Мьянмы Россия могла бы импортировать не только продукцию АПК, но и легкой промышленности, к примеру, текстиль и обувь. "Это как раз то, в чем нуждается наш рынок, особенно после ухода некоторых западных компаний", — уверен Решетников.