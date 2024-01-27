МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. За последние шесть лет группа "Россети" более чем вдвое увеличила ежегодные инвестиции в строительство и модернизацию инфраструктуры. Крупнейшие проекты связаны с решением задач государственного значения, обеспечением растущего спроса на электроэнергию. Об этом заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО "Россети" Алексей Мольский рассказал на сессии "Электроэнергетика как драйвер роста экономики" в рамках отраслевого дня Международной выставки-форума "Россия".

Приоритетным направлением работы с 2018 года является электроснабжение Восточного полигона железных дорог. Также "Россети" реализовали ряд значимых мероприятий в других регионах, включая строительство Кольско-Карельского и Печерского транзитов, создание сетевой инфраструктуры для присоединения ранее изолированных центральных районов Якутии к Единой энергосистеме России.

"Надежная энергетическая инфраструктура — обязательное условие для стабильного развития экономики. За последние шесть лет группа "Россети" обеспечила выдачу в сеть порядка 15 ГВт мощности новых электростанций, подключила свыше 2,1 млн потребителей. В том числе это объекты крупного бизнеса, 157 тысяч малых и средних предприятий", — сказал Мольский.

Он отметил, что развитие инфраструктуры продолжается. Крупнейшие проекты ближайших лет будут связаны с электрификацией Восточного полигона, усилением связей энергосистем Урала, Сибири и Востока, обеспечением текущих и перспективных нагрузок в Краснодарском крае, Приморье и других регионах.

Организаторы Дня энергетики — Правительство Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, оператор — Фонд Росконгресс.