МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за прошедший год выявила более 1 тысячи нарушений и оштрафовала газораспределителей на 356,9 миллиона рублей — за уклонение от заключения договора, затягивание сроков подключения газа или навязывание его невыгодных условий, сообщило ведомство. Минэнерго будет настаивать на штрафах за отказ от модернизации

"За 2023 год ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 356,9 миллиона рублей… ФАС России за прошлый год выявила 1017 нарушений. Основные из них — затягивание сроков подключения газа, необоснованный отказ или уклонение от заключения договора и навязывание невыгодных условий", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в том числе в рамках бесплатной догазификации вынесено 777 постановлений о назначении штрафов на сумму 246,3 миллиона рублей, в рамках стандартного технологического присоединения к газу — 240 постановлений на сумму 110,6 миллиона.