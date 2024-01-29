2024-01-29T10:02:37+03:00
2024-01-29T10:02:37+03:00
2024-01-29T10:02:37+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240129/842916888.html
ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 357 миллионов рублей
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за прошедший год выявила более 1 тысячи нарушений и оштрафовала газораспределителей на 356,9 миллиона рублей — за уклонение от... ПРАЙМ, 29.01.2024
энергетика, бизнес, новости, газ, фас, газ, штраф
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/45/841444509.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/45/841444509.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/45/841444508.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/45/841444508.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/44/841444496.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/44/841444496.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20240127/842908476.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за прошедший год выявила более 1 тысячи нарушений и оштрафовала газораспределителей на 356,9 миллиона рублей — за уклонение от заключения договора, затягивание сроков подключения газа или навязывание его невыгодных условий, сообщило ведомство.
"За 2023 год ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 356,9 миллиона рублей… ФАС России за прошлый год выявила 1017 нарушений. Основные из них — затягивание сроков подключения газа, необоснованный отказ или уклонение от заключения договора и навязывание невыгодных условий", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в том числе в рамках бесплатной догазификации вынесено 777 постановлений о назначении штрафов на сумму 246,3 миллиона рублей, в рамках стандартного технологического присоединения к газу — 240 постановлений на сумму 110,6 миллиона.