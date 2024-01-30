МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россияне в 2023 году потратили на ювелирные изделия 366 миллиардов рублей, что почти на 20% больше, чем за предшествующий год, увеличился также и средний чек, следует из данных ювелирного холдинга Sokolov. Российские банкиры дали прогноз по спросу на золото

"По итогам 2023 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении вырос на 18% и составил 365,6 миллиарда рублей. Средний чек за 2023 год составил 7552 рубля, в среднем за год средний чек увеличился на 16,3%", — подсчитал аналитический центр компании.

Компания со ссылкой на данные Росстата также отмечает, что среднерыночные розничные цены на ювелирные изделия начали расти с августа 2023 года и в декабре 2023 года оказались выше на 22% относительно декабря 2022 года. На динамику цен повлиял рост учетной стоимости ЦБ РФ на золото — на 40% с начала года в рублевом эквиваленте.

"С июня 2023 года начался активный рост рынка – оборот ежемесячно увеличивался более чем на 20% относительно 2022 года. Рост рынка продиктован ростом цен. Также драйвером роста стали онлайн продажи, доля которых в общей структуре рынка составила 24% в 2023 году против 19% в 2022 году. По нашим данным, 34% рынка ювелирного e-com пришлось на маркетплейсы (рост на 9,5 процентного пункта)", — подчеркнула руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова.

До этого, в середине декабря, управляющий партнер ювелирного холдинга Артем Соколов в интервью РИА Новости заявил о том, что российский ювелирный рынок в 2024 году может составить 380 миллиардов рублей, показав рост на 6-7%, а онлайн-продажи будут составлять уже четверть в общем объеме продаж.