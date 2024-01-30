АЛМА-АТА, 30 янв — ПРАЙМ. В Казахстане с 1 июля вводится обязательная маркировка ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, поскольку их теневой рынок достигает 99%, сообщила во вторник пресс-служба министерства промышленности и строительства республики. Аналитики отметили увеличение расходов россиян на ювелирные изделия

"С 1 июля 2024 года вводится обязательная маркировка в отношении ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, ввезенных в Республику Казахстан или произведенных на территории Республики Казахстан… Главная цель системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров – сделать товарооборот в Казахстане прозрачным", — говорится в сообщении.

По данным президента Лиги ювелиров Казахстана Кайсара Жумагалиева, теневой рынок ювелирных украшений в республике достигает 99%, оборудование подпольных цехов позволяет ставить поддельные клейма о турецком, итальянском или российском происхождении товара, честные предприятия вынуждены останавливать производство, поскольку не в силах соперничать с теневым рынком.

"Сегодня, когда рынок ювелирных изделий полон контрабанды и контрафакта, цифровая маркировка становится важным инструментом для обеспечения прозрачности и честности в нашем бизнесе. Цифровая маркировка не только позволяет улучшить прослеживаемость продукции на всех этапах цепочки поставок и дает потребителям уверенность в подлинности приобретаемых изделий, но и способствует устойчивому развитию нашей отрасли, предотвращая мошенничество в отношении покупателей", — цитирует Жумагалиева пресс-служба минпромышленности.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день разрешается продажа остатков немаркированных ювелирных изделий, штрафов за их продажу пока нет. Однако комитет технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции планирует внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях с тем, чтобы штрафовать предпринимателей за отсутствие маркировки. Поправки коснутся субъектов малого, среднего и крупного бизнеса.

В Казахстане обязательная цифровая маркировка распространяется на три товарные группы: табачная продукция (с 2020 года), обувь (с ноября 2021 года) и 90 наименований лекарственных препаратов (с ноября 2022 года).