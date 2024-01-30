МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Более 74% предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) России представляют семейный бизнес, настало время выделить его в нем отдельной строкой законодательно на федеральном уровне, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Путин установил единое определение многодетной семьи

"ТПП РФ выступает за гармонизацию подходов России и Белоруссии по выделению семейного предпринимательства в отдельное направление в системе малого и среднего бизнеса", — сказал он.

"Пока такого нет ни в одной из стран Союзного государства. Тема семейного предпринимательства во многом еще проходит стадии начального становления, институционального оформления и законодательной кодификации. Поэтому необходимо заранее озаботиться этим вопросом", — добавил собеседник агентства.

Катырин подчеркнул, что "в России более 74% малых и средних компаний – семейные, и все они нуждаются в четком законодательном базисе, который позволит им развиваться с уверенностью, что их семейные компании смогут продолжать работать даже когда основатели бизнеса выйдут из него".

Похожая ситуация, заметил он, наблюдается и в Белоруссии.

"Сейчас приняты законы о семейных предприятиях лишь в семи регионах страны. Рассчитываем на принятие аналогичного закона на федеральном уровне в объявленный президентом РФ в 2024 году Год семьи", — заключил глава ТПП РФ.