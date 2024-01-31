МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Минэкономразвития России разработало для российских участников внешнеэкономической деятельности навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам, сообщило министерство. В Финляндии могут полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью

"Навигатор представляет собой информационно-аналитический документ, который включает в себя описание видов бартерных сделок и их преимуществ, а также справочную информацию о нормативных правовых актах, регулирующих проведение внешнеторговых бартерных сделок", — сказано в сообщении.

Кроме того, документ включает в себя пошаговую инструкцию по организации внешнеторговой бартерной сделки, порядок определения равной стоимости обмениваемых товаров или услуг, а также типовые формы внешнеторговых бартерных контрактов.

Как пояснил замминистра экономического развития Владимир Ильичев, в условиях международных санкций участники внешнеэкономической деятельности активно выходят на новые рынки иностранных государств, национальная валюта которых неконвертируема или "имеет высокую волатильность".

Навигатор был подготовлен совместно с Российским экспортным центром по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. По словам разработчиков, он поможет российским участникам внешнеэкономической деятельности разобраться в том, как эффективно и грамотно организовать проведение бартерных сделок в ходе освоения новых иностранных рынков.