МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Вопрос об установлении доли рынка маркетплейсов и ограничения открытия новых пунктов выдачи заказов в случае ее превышения требует проработки, его необходимо прежде обсудить, в том числе с участниками рынка, сообщил журналистам статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Минпромторг призвал обратить на маркетплейсы более пристальное внимание

На прошлой неделе РИА Новости ознакомилось с письмом главы экономического комитета Совета Федерации Андрея Кутепова на имя помощника президента РФ Максима Орешкина, где предлагалось рассмотреть вопрос об установлении доли рынка маркетплейсов и ограничения открытия новых пунктов выдачи заказов в случае ее превышения.

"Этот вопрос требует глубокой проработки. Я знаю, что такие инициативы сегодня существуют. Будем их обсуждать, в том числе вместе с участниками рынка…. Любой рынок может и должен быть конкурентным. Как, например, рынок офлайн-торговли, где существует такая норма — антимонопольное ограничение доли торговых сетей. Другой вопрос — может эта норма об ограничении доли также уже требует пересмотра в сторону небольшого увеличения. В любом случае — все это вопросы для серьезного обсуждения и тщательной проработки, в том числе, с отраслью", — сказал он.

Евтухов отметил, что в этом вопросе необходимо "очень внимательно все изучить".

"У нас две компании, Ozon и Wildberries, занимают 80% рынка. И это, конечно, делает как нельзя более актуальным вопрос введения регулирования работы маркетплейсов. Пришло время задуматься над тем, как дальше в условиях такого бурного роста будет функционировать эта отрасль. Поэтому государство сейчас обращает все больше внимания на сферу электронной торговли, в том числе и с точки зрения законодательного регулирования этого направления", — сказал он.

24 января руководитель ФАС Максим Шаскольский объявил, что служба по итогам анализа состояния конкуренции на рынке маркетплейсов установила коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка. Тогда в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщили РИА Новости, что само по себе коллективное доминирование — это изменяющийся параметр, а учитывая, что рынок маркетплейсов является высококонкурентной средой, то ситуация может поменяться уже завтра.

Ранее Евтухов также говорил, что государству пора обратить более пристальное внимание на маркетплейсы. Отвечая на вопрос про закон о дистанционной торговле, он уточнил, что проект отзыва, который учитывает позицию всех федеральных органов власти, был подготовлен и внесен в правительство, а далее он поступит в Госдуму.