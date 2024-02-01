МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил о том, что акционеры компании Tesla в ближайшее время проголосуют по вопросу перенесения регистрации компании в Техас. Илон Маск сообщил, что его компания успешно вживила имплант в мозг человека

Ранее Маск провел опрос в своем аккаунте в соцсети X, в котором задал вопрос, стоит ли переносить штат регистрации Tesla в Техас, где находится штаб-квартира компании. Большинство (87,1%) проголосовали "за".

"Общественное голосование однозначно говорит в пользу Техаса! Tesla немедленно приступит к проведению голосования акционеров по вопросу переноса штата регистрации компании в Техас", — сообщил Маск в X.

В среду телеканал CNBC сообщил о том, что суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов. Выплата Маску, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет выплат состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов.

Ранее газета New York Times сообщала, что "явно разгневанный" Маск может попытаться зарегистрировать Tesla в другом штате, чтобы обойти решение суда. Но для такого перехода потребуется голосование акционеров, некоторые из которых, возможно, не захотят, чтобы компания переезжала в штат, где у них меньше власти.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.