МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Власти РФ готовят эксперимент по реализации комплексной услуги "Старт бизнеса онлайн", которая включает электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия и дистанционное открытие счета в кредитной организации, сообщил Минфин РФ. Физлица в 2023 году купили 95 тонн золота, заявили в Минфине

Соответствующий проект постановления направлен на рассмотрение в правительство РФ.

"Теперь зарегистрировать бизнес можно будет дистанционно и начать пользоваться расчетным счетом со дня регистрации бизнеса", — объясняет Минфин. Воспользоваться комплексной услугой смогут физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.

Ожидается, что эксперимент продлится до 1 марта 2025 года. Сроки начала утвердит правительство РФ.

"Эксперимент позволит объединить услуги, оказываемые ФНС России, с услугами банков посредством направления документов для открытия счета в банк-участник эксперимента в электронной форме, а также определить дополнительный набор государственных и коммерческих услуг, необходимых для старта и развития предпринимательской деятельности", — говорится в сообщении.

Услуга будет предоставляется при обращении к электронному сервису ФНС России или сервису банка-участника эксперимента. При подготовке документов для регистрации бизнеса заявитель выберет банк, в котором он планирует открыть счет, даст согласие на удаленную выдачу электронной подписи и направит документы, необходимые для регистрации бизнеса и открытия счета, в регистрирующий орган через электронные сервисы ФНС России или сервис конкретного банка-участника эксперимента.