МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Экс-сенатор от Чукотки Ефим Малкин отсудил у бельгийского депозитария Euroclear Bank S.A./N.V. в России два миллиона долларов, сообщают "Ведомости". Басманный районный суд Москвы встал на сторону Малкина, Мосгорсуд оставил решение в силе. Euroclear готовится к последствиям из-за желания ЕС использовать активы РФ

Издание отмечает, что имя истца полностью совпадает с именем экс-сенатора от Чукотки Ефима Малкина. Знакомый с ходом процесса источник также подтвердил "Ведомостям", что иск был подан Малкиным.

В своем решении суд потребовал взыскать с Euroclear в пользу Малкина убытки в размере двух миллионов долларов США, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 8 июня 2022 года по 28 июня 2023 года на сумму 120 512,88 долларов в рублях по курсу ЦБ на день исполнения решения. Таким образом, Басманный суд встал на сторону Малкина, Мосгорсуд оставил решение в силе.

Кроме того, суд обязал Euroclear возобновить операции по счетам с Росбанком для исполнения обязательств перед Малкиным. При этом доводы Euroclear о том, что возобновление операций невозможно из-за европейских санкций суд отклонил, сославшись на то, что постановления ЕС об ограничениях не подлежат исполнению в России. Брюссель ввел санкции против Росбанка в феврале 2023 года.

Малкин обратился в суд с иском против Euroclear летом 2023 года. Его претензии были связаны с неполучением двух миллионов долларов дохода от погашения еврооблигаций нидерландской "дочки" "Лукрйла" Lukoil International Finance B.V. в связи с блокировкой счета Росбанка.