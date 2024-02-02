МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Количество почтовых отправлений из ОАЭ в Россию в 2023 году по сравнению с предшествующим годом выросло в девять раз, из Киргизии — почти в десять раз, из Грузии — в пять раз, сообщила "Почта России". "Почта России" сократила долг более чем на 20 миллиардов рублей

"В число направлений, показавших самый бурный рост числа посылок в Россию год к году (относительно 2022 года), вошли ОАЭ: показатель увеличился в 9 раз, Киргизия — практически в 10 раз, Грузия — в 5 раз, а также Узбекистан — в 2,5 раза. Помимо этих стран, в десятке самых активных импортеров 2023 года — Армения, Индия и Корея", — говорится в сообщении.

Самыми востребованными импортными направлениями в прошлом году стали Китай, Монголия, Узбекистан, Германия и ОАЭ. Китай и Монголия, как и в 2022 году, заняли первое и второе места в списке, а вот Белоруссия выбыла из него, уступив третье место Узбекистану. Германия сохранила за собой четвертое место, а Нидерланды выбыли из пятерки лидеров, уступив пятую позицию ОАЭ.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать развитие импорта. В 2023 году "Почта" реализовала ряд решений, включая новые трансграничные маршруты и доставку прямыми авиарейсами; компания также развивает мультимодальную логистику… Мы в постоянном сотрудничестве с зарубежными почтовыми администрациями, благодаря этому сохраняется бесперебойное сообщение с большинством стран мира, а по ряду направлений удается улучшать сроки доставки", — приводится в сообщении комментарий замгендиректора компании Антона Колударова.

Он также добавил, что "Почта России" продолжит расширять импортные направления и разрабатывать решения для них и в текущем году.