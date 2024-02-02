ТОКИО, 2 фев — ПРАЙМ. Японская Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) исполнила обязательство по гарантии долга на 814 миллионов евро перед финансовыми институтами, кредитовавшим компанию Japan Arctic LNG (JARC) в проекте "Арктик СПГ 2", говорится в пресс-релизе компании. В правительстве Японии разразился гендерный скандал

"В ноябре прошлого года правительство США определило "Арктик СПГ", компанию-оператора проекта, в качестве лица под экономическими санкциями, в результате чего наступило условие обязательного досрочного погашения в рамках соглашения, которое было заключено между JARC и финансовыми институтами. В связи с этим JOGMEC получил запрос от финансовых институтов на исполнение гарантий по долгу на основании договора и исполнил их", — отмечается в документе.

В пресс-релизе уточняется, что эта сумма составляет примерно 814 миллионов евро.

Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" — дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный инвестпроект. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что "Новатэк" объявил покупателям сжиженного природного газа (СПГ) этого предприятия о форс-мажоре. После этого иностранные акционеры также объявили форс-мажор по поводу своего участия, писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ. Это означает их отказ от обязанностей его финансирования и выполнения контрактов на СПГ типа offtake.

"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей мощностью производства по 6,6 миллиона тонн СПГ в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.